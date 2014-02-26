Возле ВР начали демонтаж металлического забора
13:31, 26 февраля 2014Политика
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Возле здания Верховной Рады Украины начали сносить металлический забор, который отгораживал Мариинский парк от площади перед зданием.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, демонтаж проводят активисты, используя для этого газовый резак.
В настоящее время срезано несколько секций, работа по демонтажу забора продолжается.
REUTERS
Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Александр Турчинов поручил немедленно демонтировать ограду вокруг здания парламента. Такое решение было принято для обеспечения свободного доступа граждан на территорию, прилегающую к зданию Верховной Рады.
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