Возле ВР начали демонтаж металлического забора

13:31, 26 февраля 2014
Политика
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Возле здания Верховной Рады Украины начали сносить металлический забор, который отгораживал Мариинский парк от площади перед зданием.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, демонтаж проводят активисты, используя для этого газовый резак.

В настоящее время срезано несколько секций, работа по демонтажу забора продолжается.

REUTERS

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Александр Турчинов поручил немедленно демонтировать ограду вокруг здания парламента. Такое решение было принято для обеспечения свободного доступа граждан на территорию, прилегающую к зданию Верховной Рады.

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