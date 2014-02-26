Возле ВР начали демонтаж металлического забора

Как передает корреспондент УНИАН, демонтаж проводят активисты, используя для этого газовый резак.

В настоящее время срезано несколько секций, работа по демонтажу забора продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Александр Турчинов поручил немедленно демонтировать ограду вокруг здания парламента. Такое решение было принято для обеспечения свободного доступа граждан на территорию, прилегающую к зданию Верховной Рады.