Турчинов поручил немедленно демонтировать забор вокруг ВР

Решение принято для обеспечения свободного доступа граждан к территории, прилегающей к дому Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов поручил немедленно демонтировать забор вокруг здания парламента. Читайте такжеТурчинов призывает Генпрокуратуру дать отпор сепаратистам Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, это решение принято для обеспечения свободного доступа граждан к территории, прилегающей к дому Верховной Рады.

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