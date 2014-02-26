Турчинов поручил немедленно демонтировать забор вокруг ВР
11:39, 26 февраля 2014Политика
1
Решение принято для обеспечения свободного доступа граждан к территории, прилегающей к дому Верховной Рады.
Ограждение вокруг ВР демонтируют
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов поручил немедленно демонтировать забор вокруг здания парламента.
Читайте такжеТурчинов призывает Генпрокуратуру дать отпор сепаратистам
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, это решение принято для обеспечения свободного доступа граждан к территории, прилегающей к дому Верховной Рады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter