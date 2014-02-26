Турчинов поручил немедленно демонтировать забор вокруг ВР

11:39, 26 февраля 2014
Политика
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Решение принято для обеспечения свободного доступа граждан к территории, прилегающей к дому Верховной Рады.

Огорожу навколо ВР демонтують

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов поручил немедленно демонтировать забор вокруг здания парламента.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, это решение принято для обеспечения свободного доступа граждан к территории, прилегающей к дому Верховной Рады.

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