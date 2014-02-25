Опубликованы фото имения Захарченко: озеро, теннисный корт, несколько домов

Журналистов пустили на территорию дома экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Имение находится в селе Подгорцы приблизительно в 27 километрах от Киева, сообщает корреспондент LB.ua. Оно расположено на большой территории, длина забора лишь вдоль дороги достигает около 300 метров.

На территории, кроме основного дома, расположены гараж, дом для охраны, теннисный корт. Также недалеко от имения находится вертолетная площадка и ангар для вертолетов.

Территория имения ухоженная, возле домов много деревьев, есть даже небольшое искусственное озеро.

Внутрь дома журналистам попасть не удалось.

По информации LB.ua, ночью дом экс-главы МВД Виталия Захарченко пытались штурмовать. Личности штурмовавших не установлены. Штурм, однако, сорвался - дальше домика охраны бойцы не продвинулись.

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Предполагалось, что дом возьмут под охрану силовики, которые и начнут проводить опись имущества, однако этого не случилось. В настоящее время дом закрыт, однако на прилегающую территорию можно свободно попасть. Охрана усадьбы опасается, что этой ночью штурм может повториться.

Как сообщал УНИАН, ранее были опубликованы фото резиденции Межигорье Виктора Януковича и загородный дом сбежавшего экс-генпрокурора Виктора Пшонки.