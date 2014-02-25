Вакарчук ответил депутату из Петербурга на обвинения в национализме

Заявление по этому поводу Вакарчук опубликовал в своем блоге.

«Кого вы считаете националистом? Если того, чей любимый писатель Чехов — то я националист. Если того, чьей первой любимой песней была „Светит незнакомая звезда“ — тогда я тоже националист. Если того, кто 5 лет встречался с девушкой еврейской крови — то да, я националист. Если того, кто поет в группе, в которой два серба и один наполовину русский, наполовину татарин — то да — я, конечно, националист. Если того, кто любит Санкт Петербург как свой родной город, то я опять же националист. Если того, у кого в Москве живут такие же близкие друзья, как и в Киеве, то я очевидный националист», — написал Вакарчук, приведя и ряд других обстоятельств, учитывая которые его можно считать украинским националистом, пишет Lenta.ru.

«Ну и еще... Если тот, кто любит свою страну националист, то я .... Ну, вы-то сами как думаете? Кто я? И кто вы?», — закончил свое обращение музыкант.

Ранее Вакарчук в качестве комментария к слухам о возможной отмене концерта в Санкт-Петербурге вывешивал в твиттере свою версию композиции «Я буду всегда с тобой» Леонида Агутина, которую он спел по-русски на фестивале «Новая волна». Обычно «Океан Ельзи» исполняет песни только на украинском языке.

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По мнению депутата Милонова, Вакарчук и «Океан Ельзи» занимают убежденные антироссийские и русофобские позиции. В своем заявлении на имя министра культуры РФ Владимира Мединского Милонов писал, что помимо отмены гастролей «Океана Ельзи» в Петербурге считает целесообразным «внести в список нежелательных для въезда в Россию лиц руководителя ансамбля Святослава Вакарчука как активного и непримиримого противника российского государства».

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Днем 25 февраля источник, близкий к руководству Минкультуры РФ, сообщил «Интерфаксу» о том, что российские гастроли «Океана Ельзи» находятся под вопросом, так как у группы возникли технические и финансовые противоречия с организаторами. Менеджмент коллектива эти слухи опроверг, заверив, что никаких проблем нет. Официально в Министерстве культуры эту ситуацию не комментировали.

Российский тур «Океана Ельзи» из десяти концертов должен стартовать 31 марта в Санкт-Петербурге.

Святослав Вакарчук является убежденным сторонником смены власти на Украине и входит в Круг народного доверия Майдана. Москва пока отказывается признавать победившую в Украине оппозицию легитимной властью.