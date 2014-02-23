Вакарчук считает, что Украине сейчас нужен технический премьер

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Украине сейчас нужен ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕМЬЕР. Это должен быть профессионал менеджер который, описывается семью пунктами. 1. Не будет баллотироваться на президентских выборах. 2. Будет политически нейтральным. 3. Желательно будет проголосован конституционным большинством. 4. Будет готов проводить на непопулярные, болезненные, но необходимые реформы. 5. Быть готовым в результате получить рейтинг популярности, что стремится к нулю. 6. Иметь доверие у Востока, Запада Украины и Майдана. 7. Быть воспринятым Западом , Россией , МВФ и другими международными структурами. Иначе - сомнительные последствия", - подчеркнул Вакарчук.