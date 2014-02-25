Янукович объявлен в розыск по статье УК об умышленном убийстве

Печерский районный суд Киева вынес постановление о задержании бывшего Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

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"Могу сообщить, что уведомлено о подозрении бывшему Президенту Виктору Януковичу. Он объявлен в розыск. Статья – массовые убийства людей, ст.115, ч.1 (умышленное убийство) с отягчающими обстоятельствами", - заявил он.