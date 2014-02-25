Янукович объявлен в розыск по статье УК об умышленном убийстве
18:25, 25 февраля 2014Политика
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Экс-Президент Украины Виктор Янукович был объявлен в розыск на основании предъявления подозрения по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве.
Янукович в розыске
Печерский районный суд Киева вынес постановление о задержании бывшего Президента Украины Виктора Януковича.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий.
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"Могу сообщить, что уведомлено о подозрении бывшему Президенту Виктору Януковичу. Он объявлен в розыск. Статья – массовые убийства людей, ст.115, ч.1 (умышленное убийство) с отягчающими обстоятельствами", - заявил он.
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