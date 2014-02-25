Украине следует пустить имущество бывших коррупционеров на реформы - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что украинская власть должна национализировать имущество замешенных в коррупцию представителей предыдущей власти и использовать эти средства на реформы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он заявил сегодня в эфире Польского радио.

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"Мне кажется, что украинский парламент, который уже национализировал эту отвратительную виллу Януковича, также захочет присмотреться к другим составляющим частям имущества группы, которая имела власть и крала, и это тоже должно быть источником для поддержки реформ в Украине", - сказал он.

Сикорский отметил, что это касается имущества не только в Украине, но и "в первую очередь" за рубежом.

Он сказал, что Польша убеждала Евросоюз еще раньше заморозить активы некоторых украинских чиновников, но определенные государства говорили, что этого нельзя сделать без соответствующей заявки о преступлении от украинской власти.

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"Я убежден, что такие заявки будут, что станет основанием для замораживания активов", - сказал министр.

Он также отметил, что Украина сможет получить западную помощь только в случае реальных перемен в стране.

"Сегодня украинская экономика остается такой, какой была, поэтому условиями для выделения каждой финансовой помощи должна быть борьба с коррупцией и проведение реформ", - сказал глава МИД Польши.