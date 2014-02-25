Дело против Януковича уже в Печерском суде - Кошулинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента заместитель Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский.

Он отметил: “Только что звонил генеральный прокурор Украины - дело относительно привлечения, розыска и т.д бывшего Президента сейчас находится в Печерском суде в ожидании решения Печерского суда”.

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