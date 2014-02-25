Имение регионала Царева охраняют снайперы - СМИ

Людей с оружием и с закрытыми лицами заметили и сфотографировали днепропетровские евромайдановцы, которые ходили в имение нардепа в поселке Старые Кодаки.

Царев вышел к людям и предлагал им зайти и убедиться, что он живет "куда скромнее Януковича". Но зайти внутрь из-за неизвестных в масках люди не решились, сообщает ТСН.

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Зато вчера митингующие устроили нардепу "коридор позора". Более сотни человек выстроились у входа и в коридорах одного из городских информагентств, куда нардеп обещал прийти ради общения с журналистами о его отношении к последним политическим событиям в Украине.

Но несмотря на то, что пресс-конференцию созвали по инициативе самого Царева, он дважды перенес время ее начала и, наконец, перед прессой так и не появился. Его пресс-секретарь сообщила по телефону, что такое решение регионал принял "чтобы не провоцировать толпу".