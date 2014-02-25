Аваков назначил проведение расследования против милиционеров за посягательство на жизнь и здоровье митингующих

Приказом от 24.02.2014 №142 назначено проведение служебного расследования по фактам совершения дисциплинарных проступков, превышение служебных полномочий, злоупотребление служебным положением руководителями Главных управлений и управлений МВД Украины в ряде регионов, что привело к препятствование реализации гражданами права на мирные собрания, посягательств на их жизнь и здоровье.

Проведения служебного расследования поручено комиссии в составе 29 работников Главного штаба, Департаментов кадрового обеспечения, юридического обеспечения, внутренней безопасности, общественной безопасности и Главного следственного управления.

Выполнение приказа и ход проведения расследования исполняющий обязанности Министра Арсен Аваков взял на личный контроль.