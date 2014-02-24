Заместитель прокурора Тернопольщины готов с позором покинуть свой пост

Как передает корреспондент УНИАН, он также признал, что исходя из исков, которые подавала последнее время прокуратура для обжалования решений местных органов самоуправления (в том числе даже решение о переименовании в Тернополе площади Искусств в площадь Героев Евромайдана), руководители областной прокуратуры не имеют морального права находиться на своих должностях.

«Такие иски готовились и в них указывались нарушения, которые были допущены при принятии данных решений. Но, мое мнение, что здесь нужно было брать за основу не те процедурные нарушения, а саму суть решения и понимать, что они правильные, а на эти нарушения процедурные просто не обращать внимания. Все иски, которые еще ​​не были рассмотрены в судах, 18 февраля мы отозвали. Мы признаем и не снимаем с себя ответственности за то, что произошло с помещением прокуратуры. Наверное, больше в этом есть нашей вины. То что происходило - это гнев и недовольство. Таким образом община выразила свою позицию», - считает заместитель прокурора.

По его мнению, сейчас руководители прокуратуры должны, прежде всего, ответить перед своей совестью.

«Я к этому готов. Я понимаю, что будет не только моральная оценка, но и юридическая. Я лично готов хоть сегодня написать заявление, за кресло не держусь. Морально очень тяжело. В том плане, что понимаю, что если бы это делал раньше, то оно было бы гораздо правильнее. На сегодняшний день решение принял, готов с позором, или как решит общественность, оставить эту должность. Не делаю это прямо сейчас потому, что нельзя оставить коллектив на произвол судьбы, пока мы не восстановим полноценную деятельность после погрома. Тем более, есть много людей, которые не выполняли указаний или вообще не принимали участия в последних событиях - их нельзя оставить без организации», - сказал Банах .

Как сообщал УНИАН, вечером 18 февраля в Тернополе люди захватили здание областной государственной администрации, затем они устроили погром горотдела милиции, который полностью сожгли, областного управления милиции, городской и областной прокуратур, горрайонного суда. В суде и прокуратуре было сожжено много документов.