Госдеп заявил, что у России и США общие интересы в Украине



”И Россия, и США заинтересованы в мирной, стабильной Украине. Не в интересах России, чтобы десятки тысяч людей находились на улицах, протестуя против правительства, которое они ( Россия ) тесно поддерживали”, - сказала Псаки, сообщает РИА «Новости».

”Мы хотим видеть единую процветающую Украину. Это не игра, в которой кто-то должен проигрывать, будь это Россия или любая другая страна”, - добавила Псаки.

По ее словам, США продолжают призывать к ”мирному демократическому диалогу” в Украине, конституционной реформе, формированию переходного правительства и к прекращению насилия.