Госдеп заявил, что у России и США общие интересы в Украине
23:00, 24 февраля 2014Политика
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В США и России общие интересы в Украине, сказала журналистам в понедельник представитель госдепартамента Джен Псаки.
И Россия, и США заинтересованы в процветающей Украине / zr.ru
”И Россия, и США заинтересованы в мирной, стабильной Украине. Не в интересах России, чтобы десятки тысяч людей находились на улицах, протестуя против правительства, которое они ( Россия ) тесно поддерживали”, - сказала Псаки, сообщает РИА «Новости».
”Мы хотим видеть единую процветающую Украину. Это не игра, в которой кто-то должен проигрывать, будь это Россия или любая другая страна”, - добавила Псаки.
По ее словам, США продолжают призывать к ”мирному демократическому диалогу” в Украине, конституционной реформе, формированию переходного правительства и к прекращению насилия.
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