Новым председателем Сумского облсовета избран Клочко
18:31, 24 февраля 2014Политика
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Новым председателем Сумского областного совета избран Николай Клочко.
Как передает корреспондент УНИАН, по его кандидатуру в тайном режиме проголосовало 76 из 78 присутствующих на сессии депутатов.
Также депутаты присвоили ему второй ранг должностного лица органов местного самоуправления в пределах первой категории.
Клочко - член партии ВО “Батькивщина”, в свое время возглавлял областную организацию политической партии “Фронт перемен”.
Как сообщал УНИАН, бывший председатель Сумского облсовета, член ПР Геннадий Михайлено написал сегодня заявление о сложении полномочий и выход на пенсию.
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