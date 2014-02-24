Новым председателем Сумского облсовета избран Клочко

Как передает корреспондент УНИАН, по его кандидатуру в тайном режиме проголосовало 76 из 78 присутствующих на сессии депутатов.

Также депутаты присвоили ему второй ранг должностного лица органов местного самоуправления в пределах первой категории.

Клочко - член партии ВО “Батькивщина”, в свое время возглавлял областную организацию политической партии “Фронт перемен”.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель Сумского облсовета, член ПР Геннадий Михайлено написал сегодня заявление о сложении полномочий и выход на пенсию.