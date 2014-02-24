Погибшим активистам Майдана присвоят звание “Герой Украины”

Верховная Рада приняла постановление о почтении памяти участников вооруженных конфликтов во время мирных акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 346 из 372 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Постановлением предусматривается обратиться к следующему Президенту Украины с предложением посмертно присвоить звание “Герой Украины” павшим гражданским участникам вооруженных конфликтов во время мирных акций протеста на протяжении ноября 2013 - февраля 2014 годов.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.