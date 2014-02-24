Погибшим активистам Майдана присвоят звание “Герой Украины”

16:37, 24 февраля 2014
Политика
5

Верховная Рада приняла постановление о присвоении звания “Герой Украины” погибшим участникам акций протеста.

Погибшим активистам Майдана присвоят звания

Верховная Рада приняла постановление о почтении памяти участников вооруженных конфликтов во время мирных акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 346 из 372 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеОбновленный список погибших во время кровавых событий в Киеве

Постановлением предусматривается обратиться к следующему Президенту Украины с предложением посмертно присвоить звание “Герой Украины” павшим гражданским участникам вооруженных конфликтов во время мирных акций протеста на протяжении ноября 2013 - февраля 2014 годов.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter