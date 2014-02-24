Погибшим активистам Майдана присвоят звание “Герой Украины”
16:37, 24 февраля 2014Политика
5
Верховная Рада приняла постановление о присвоении звания “Герой Украины” погибшим участникам акций протеста.
Погибшим активистам Майдана присвоят звание "Герой Украины" / REUTERS
Верховная Рада приняла постановление о почтении памяти участников вооруженных конфликтов во время мирных акций протеста.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 346 из 372 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Читайте такжеОбновленный список погибших во время кровавых событий в Киеве
Постановлением предусматривается обратиться к следующему Президенту Украины с предложением посмертно присвоить звание “Герой Украины” павшим гражданским участникам вооруженных конфликтов во время мирных акций протеста на протяжении ноября 2013 - февраля 2014 годов.
Постановление вступает в силу с момента его принятия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter