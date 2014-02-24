Меркель призывает новое руководство Украины к сдержанности

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала новое политическое руководство Украины к сдержанности.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Она подчеркнула, что новые руководители должны позаботиться о сохранении территориальной целостности Украины.

Сегодня в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил: "По нашему убеждению, все должны быть заинтересованы в том, чтобы Украина вернулась в русло правового и транспарентного процесса с целью демократического урегулирования кризиса. Шанс для этого есть, и политики должны осознавать свою ответственность".

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По его словам, Меркель в прошедшие дни в телефонных беседах с украинскими политиками, в том числе и с вышедшей на свободу экс-премьером Юлией Тимошенко, призывала их к сдержанности.

"Те, кто ныне берет на себя ответственность, должны позаботиться о сохранении территориальной целостности страны, и это намерение должно быть отражено в составе, политической программе и тоне нового правительства", - подчеркнул Зайберт.

Он отметил, что это особенно касается восточных регионов Украины и Крыма, где проживает преимущественно русскоязычное население.

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"По убеждению федерального правительства, в завершение переходного периода на Украине должны состояться прозрачные, свободные, справедливые, демократические выборы, которые обеспечат полную легитимацию новоизбранного политического руководства", - указал официальный представитель правительства ФРГ.

Он добавил, что Евросоюз и Германия готовы внести свой вклад в реализацию этой цели.