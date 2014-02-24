Еще одну статую Ленина снесли в Крыму (фото)
15:50, 24 февраля 2014Политика
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Под Алуштой в селе Приветное снесли памятник Ленину, расположенный в сквере.
Ленина снесли под Алуштой / 15 минут
Вождя свалили с постамента, обезглавили и разделили по частям. Таким образом рука валялась рядом с туловищем, а бюст - неподалеку, за оградкой.
Как сообщил 15 минутам глава Алуштинского регионального меджлиса Энвер Арпатлы, предположительно инцидент произошел в ночь 22 на 23 февраля.
"Я уже дал поручение разобраться в этом вопросе и не допустить каких-либо провокаций", – сообщил Арпатлы.
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Куски статуи разбросаны вокруг постамента / 15 минут
Ночью неизвестные также снесли памятник в поселке Зуя Белогорского района.
Напомним, Меджлис крымскотатарского народа призвал людей не сносить памятники Ленину самостоятельно, а подождать пока это сделает власть.
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