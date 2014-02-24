На углу Липской и Институтской разбирают баррикады власти

Как передает корреспондент УНИАН, автокран грузит бетонные блоки на самосвал, который вывозит их из центра города.

На Майдане Независимости, на улицах Грушевского, Институтской и Крещатика люди продолжают нести цветы в память погибших участников Майдана.

Читайте такжеУлицу Институтскую хотят переименовать в честь Небесной сотни На Институтской возле гостиницы “Украина”, где погибло больше всего людей, активисты Майдана выставили щиты, пробитые снайперскими пулями.

Также есть следы от пуль на фонарных столбах на улице Институтской. Заметно, что стреляли из мощного оружия, поскольку пули пробили в нескольких местах металлическое основание фонарного столба толщиной около 5 мм.