На углу Липской и Институтской разбирают баррикады власти
13:13, 24 февраля 2014Политика
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В центре Киева на углу улиц Липской и Институтской разбирают бетонные баррикады, которые во время противостояний на прошлой неделе были установлены тогдашней властью
В Киеве начали разбирать баррикады силовиков / ФБ Илья Власюк
Как передает корреспондент УНИАН, автокран грузит бетонные блоки на самосвал, который вывозит их из центра города.
На Майдане Независимости, на улицах Грушевского, Институтской и Крещатика люди продолжают нести цветы в память погибших участников Майдана.
Читайте такжеУлицу Институтскую хотят переименовать в честь Небесной сотни На Институтской возле гостиницы “Украина”, где погибло больше всего людей, активисты Майдана выставили щиты, пробитые снайперскими пулями.
Также есть следы от пуль на фонарных столбах на улице Институтской. Заметно, что стреляли из мощного оружия, поскольку пули пробили в нескольких местах металлическое основание фонарного столба толщиной около 5 мм.
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