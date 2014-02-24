Великобритания готова оказать Украине поддержку через программы МВФ
09:22, 24 февраля 2014Политика
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Глава Министерства финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что страна готова оказать Украине финансовую поддержку через соответствующие программы Международного валютного фонда.
REUTERS
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Рейтер», об этом Осборн заявил журналистам в Сингапуре.
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«Народ Украины продемонстрировал свое желание иметь тесные связи с Европой, и я не думаю, что мы должны отвергать это (желание), мы должны принять его. Мы должны быть готовы оказать финансовую поддержку (Украине) с помощью таких организаций, как МВФ», - сказал он.
Ранее глава Минфина США Джейкоб Лью призвал украинскую власть возобновить переговоры с МВФ как можно быстрее, после того, как в стране будет сформировано переходное правительство.
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