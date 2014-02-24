Великобритания готова оказать Украине поддержку через программы МВФ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Рейтер», об этом Осборн заявил журналистам в Сингапуре.

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«Народ Украины продемонстрировал свое желание иметь тесные связи с Европой, и я не думаю, что мы должны отвергать это (желание), мы должны принять его. Мы должны быть готовы оказать финансовую поддержку (Украине) с помощью таких организаций, как МВФ», - сказал он.

Ранее глава Минфина США Джейкоб Лью призвал украинскую власть возобновить переговоры с МВФ как можно быстрее, после того, как в стране будет сформировано переходное правительство.