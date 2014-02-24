Автомайдан собирается следить за новой властью - Поярков
08:34, 24 февраля 2014Политика
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Автомайдан будет напоминать новым властям об ответственности перед народом
Сергей Поярков рассказал о планах Автомайдана
Об этом заявил Вестям Сергей Поярков, активный участник Автомайдана.
«Мы сразу предупреждали о том, что будем следить за властью вне зависимости от того, кто в ней находится. Она должна всегда чувствовать, какая ответственность лежит на ней перед народом, — сказал Поярков.
Сейчас движение сотрудничает с патрулями милиции и районных самооборон для обеспечения безопасности на улицах столицы.
Читайте такжеВ Тернополе активисты Автомайдана патрулируют дороги, обеспечивая выполнение ПДД«Дежурим и в Межигорье, чтобы не было мародерства», — сообщил Поярков.
«В Автомайдане все решается коллегиально. Поэтому лидеров у нас нет. Этим мы принципиально отличаемся от власти», — добавил он.
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