Автомайдан собирается следить за новой властью - Поярков

Об этом заявил Вестям Сергей Поярков, активный участник Автомайдана.

«Мы сразу предупреждали о том, что будем следить за властью вне зависимости от того, кто в ней находится. Она должна всегда чувствовать, какая ответственность лежит на ней перед народом, — сказал Поярков.

Сейчас движение сотрудничает с патрулями милиции и районных самооборон для обеспечения безопасности на улицах столицы.

Читайте такжеВ Тернополе активисты Автомайдана патрулируют дороги, обеспечивая выполнение ПДД«Дежурим и в Межигорье, чтобы не было мародерства», — сообщил Поярков.

«В Автомайдане все решается коллегиально. Поэтому лидеров у нас нет. Этим мы принципиально отличаемся от власти», — добавил он.