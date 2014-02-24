Глава Минфина США в разговоре с Яценюком призвал Украину обратиться в МВФ

Лью призвал украинские власти возобновить переговоры с МВФ как можно быстрее, после того, как в стране будет сформировано переходное правительство. Как отмечает агентство, разговор главы Минфина США и Яценюка состоялся в понедельник после того, как Лью прилетел в Вашингтон из австралийского Сиднея, где участвовал в саммите министров финансов стран, входящих в «большую двадцатку», по информации Рейтер сообщает РИА Новости.

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Ранее глава Минфина США заявлял, что Украина страдает от экономического кризиса, и властям страны стоит попросить о помощи Международный валютный фонд.

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По данным СМИ, Евросоюз и США работают над краткосрочным пакетом финансовой помощи Украине, условием предоставления которой будут не только экономические, но и политические реформы. Представитель госдепартамента США Джен Псаки заявила ранее, что принятие решения об экономической помощи Украине возможно лишь после формирования в стране правительства. 28 января кабинет был отправлен в отставку, его члены продолжают временно исполнять свои обязанности.