В Винницкой области похоронили трех убитых в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН , сегодня в последний путь провести убитого жителя Винницы, 34- летнего Максима Шимко. На Театральную площадь сошлись около 10 тысяч винничан. Прощание с ним и отпевание убитого состоялось прямо на центральной площади города. Люди выкрикивали «Слава!», « Герои не умирают» , « Небесной Сотни Слава!», «Слава Родителям Героев Майдана!». Тысячи жителей, став на колени попросили прощения у матери погибшего, не сумевших уберечь ее сына.

Мать Шимко выступила перед винничанами и призвала никогда не продавать свои голоса на выборах.

«Наши сыновья погибли за наши грехи. Их убили из-за того, что многие наши гра ждане на выборах продавали свои голоса. Виннитчина никогда не голосовала за регионалов, почему же это произошло на последних выборах? Гречку вы съедите, 100-200 гривен быстро потратите и забудете. Грех останется на всю жизнь. Наши ребята своими жизнями искупали эту вину всех», - сказала она.

Потом люди пешим ходом, на руках пронесли гроб с погибшим центром города к Центральному городскому кладбищу. Убитого Шимко похоронили на Аллее Героев.

Также сегодня в Жмеринке, по словам очевидцев, почти всем городом похоронили убитого в Киеве 37 - летнего Леонида Полянского.

Вчера, 22 февраля, был похоронен 50 -летний житель г. Жмеринка Валерий Брезденюк, гроб с покойным несли на руках через весь город. Он погиб от пули в спину 19 февраля на Майдане в Киеве. Погибший был талантливым художником и единственным в области , кто писал работы красками на воде. Брезденюк был финалистом шоу «Украина має талант».

Тело еще одного винничанина, активиста Майдана в Киеве, 24- летнего Олега Линийчука еще находится в Киеве. Он с красным дипломом окончил Винницкий политехнический университет. Линийчук умер от кровоизлияния в мозг после того как его 18 февраля возле Мариинского парка жестоко избили бойцы «Беркута» и проломили череп.