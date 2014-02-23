В Житомире активисты заняли офис областной организации ПР

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков активистов «Правого сектора», Народной самообороны и общественности прибыли в гостиницу «Украина», где находится офис ПР.

Там они сорвали партийную символику и портреты Виктора Януковича.

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«По состоянию на 17 часов 30 минут мы еще в офисе Партии регионов, изымаем все документы, символику передадим их юристам», - сказал в беседе с корреспондентом УНИАН активист житомирского ”ДемАльянса” и координатор Народной самообороны в Житомире Юрий Жуковский.

Активист уточнил, что «регионалов в офисе они не застали”.

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«Сотрудники гостиницы ”Украина” нам рассказали, что в офисе Житомирской областной организации Партии регионов уже давно нет руководства, приходили только люди, которые хотят написать заявление о выходе из партии», - сообщил Жуковский.

Он добавил, что офис находится на 5 этаже гостиницы «Украина».