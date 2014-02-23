Тимошенко просит не рассматривать ее кандидатуру на должность премьера

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО ”Батькивщина”.

”Для меня стала сюрпризом информация о том, что меня предлагают на должность премьер-министра Украины . Этот вопрос со мной никто не согласовывал и не обсуждал. Спасибо за уважение, но прошу не рассматривать мою кандидатуру на пост главы правительства”, - говорится в заявлении Тимошенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в интервью журналистам народный депутат от «Батькивщины » Николай Томенко сообщил, что в Верховной Раде обсуждают три кандидатуры на должность премьер-министра: Петра Порошенко, Тимошенко и Арсения Яценюка.

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Позже Томенко отметил, что имеет неофициальную информацию о том, что Тимошенко вновь на эту должность претендовать не будет.