Янукович отправился в Россию или Донецк - источники
21:15, 22 февраля 2014Политика
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Президент Украины Виктор Янукович, которого Верховная Рада отправила в отставку, вылетел в Российскую Федерацию.
Янукович может быть уже в России, или в Донецке
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на свои источники.
Другие источники ТСН утверждают, что Янукович все еще находится в Украине, а именно в Донецке.
Сам Янукович ранее заявил, что в Украине происходит государственный переворот, сравнив настоящее с нацистским режимом.
Добавим, что за отставку Януковича и досрочные президентские выборы проголосовали 328 депутатов. А бывший оппонент Януковича, Юлия Тимошенко уже заявила, что будет баллотироваться на президентских выборах.
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