Янукович отправился в Россию или Донецк - источники

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на свои источники.

Другие источники ТСН утверждают, что Янукович все еще находится в Украине, а именно в Донецке.

Сам Янукович ранее заявил, что в Украине происходит государственный переворот, сравнив настоящее с нацистским режимом.

Добавим, что за отставку Януковича и досрочные президентские выборы проголосовали 328 депутатов. А бывший оппонент Януковича, Юлия Тимошенко уже заявила, что будет баллотироваться на президентских выборах.