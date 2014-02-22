На Закарпатье руководителя таможни приковали к столбу

Задержание Харченко подтвердили представители Чопской таможни, сейчас он находится в здании Закарпатской ОГА. Он признался во всех коррупционных схемах, и как они работали: как взятки брались на Закарпатье и передавались в столицу, сообщает mukachevo.net.

Это было зафиксировано на фото и видео.