На Закарпатье руководителя таможни приковали к столбу
20:36, 22 февраля 2014Политика
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Чиновнику инкриминируют коррупцию и преступные деяния.
фото mukachevo.net
Задержание Харченко подтвердили представители Чопской таможни, сейчас он находится в здании Закарпатской ОГА. Он признался во всех коррупционных схемах, и как они работали: как взятки брались на Закарпатье и передавались в столицу, сообщает mukachevo.net.
фото mukachevo.net
Это было зафиксировано на фото и видео.
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