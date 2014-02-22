Кличко заявляет, что вопрос о возможности Тимошенко возглавить правительство еще не обсуждался

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, будет ли голосовать «УДАР» за премьера Тимошенко.

Кличко отметил: "Этот вопрос еще не выносился, во-первых, а во-вторых, когда этот вопрос будет выноситься, я уверен, что он должен обсуждаться между фракциями, и только после этого я могу дать ответ".

Кличко также сейчас не ответил прямо на вопрос, планирует ли он баллотироваться на пост Президента Украины, только отметил: " Для меня не стоит вопрос должностей. Самое важное, чтобы Украина была европейской современной страной".

Отвечая на вопрос журналистов, готов ли он взять на себя ответственность, Кличко сказал: "Я, как политик, несу ответственность за все шаги, которые делаются в украинской политике. Я несу ответственность и готов брать на себя ответственность в будущем".

Как сообщалось, сегодня, 22 февраля, Верховная Рада конституционным большинством приняла постановление об освобождении Тимошенко из-за решетки на основании решения Европейского суда по правам человека и решения Комитета министров Совета Европы.

В настоящее время Тимошенко уже освободили, она уехала из Харькова в Киев.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.