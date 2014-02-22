МИД Польши опровергает информацию о приезде Сикорского в Киев

Министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского нет сегодня в Киеве.

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сказал пресс-секретарь министерства Марчин Войчеховский.

"Нет, это неправда, это фальшивая информация", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщение, что Сикорский сейчас в Киеве.

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Он прибавил, что также нет информации о том, чтобы кто-то из представителей Польши собирался в ближайшее время с визитом в Украину.

Пресс-секретарь также не стал комментировать сообщение российского Министерства иностранных дел, которое заявило, что главы МИД Польши, Германии и Франции признали невыполнение украинской оппозицией части условий в подписанном вчера с Виктором Януковичем соглашении для разрешения политического кризиса.

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Как сообщал УНИАН, по информации сайта МИД РФ по итогам телефонного разговора главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с коллегами из европейских стран, Франция, ФРГ и Польша признали невыполнение оппозицией Украины своей части обязательств, и обещали принять меры по реализации договоренностей.

«Франк-Вальтер Штайнмайер (ФРГ), Радослав Сикорский (Польша) и Лоран Фабиус (Франция) разделили озабоченность российской стороны, признали невыполнение оппозицией своей части обязательств, и обещали срочно предпринять дополнительные шаги с целью обеспечения реализации достигнутых договоренностей», - говорится в сообщении.

Министры иностранных дел Польши, Германии и Франции 21-22 февраля проводили переговоры с Виктором Януковичем, представителями оппозиции и активистами Майдана для разрешения политического кризиса, результатом которых стало подписание соглашения.

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В одном из его пунктов речь идет о том, что в течение 24 часов с момента принятия закона, который вернет в действие Конституцию 2004 года, митингующие должны сдать оружие в МВД.

В то же время, часть демонстрантов отказалась выполнять это соглашение, и заявила о требовании немедленной отставки Януковича, который, в свою очередь, назвал события в Украине государственным переворотом.