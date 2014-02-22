ВР приняла постановление о предотвращении проявлений сепаратизма
За это решение проголосовали 319 народных депутатов.
Верховная Рада приняла постановление о предотвращении проявленный сепаратизма и других посягательств на основы национальной безопасности Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 319 из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
По словам заместителя председателя парламента Руслана Кошулинского, постановлением предусмотрено категорически осудить проявления сепаратизма и любые другие посягательства на территориальную целостность Украины.
Также предусмотрено требовать от СБУ оперативно расследовать все сообщения о действиях, содержащих признаки преступления против основ национальной безопасности Украины, в частности посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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Также СБУ должна принимать все меры для пресечения возможных угроз безопасности Украины.
25 февраля запланировано заслушать в парламенте информацию председателя СБУ о расследовании сообщений о посягательстве на территориальную целостность Украины.
Постановление вступает в силу со дня ее принятия.