ВР приняла постановление о предотвращении проявлений сепаратизма

Верховная Рада приняла постановление о предотвращении проявленный сепаратизма и других посягательств на основы национальной безопасности Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 319 из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

По словам заместителя председателя парламента Руслана Кошулинского, постановлением предусмотрено категорически осудить проявления сепаратизма и любые другие посягательства на территориальную целостность Украины.

Также предусмотрено требовать от СБУ оперативно расследовать все сообщения о действиях, содержащих признаки преступления против основ национальной безопасности Украины, в частности посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Также СБУ должна принимать все меры для пресечения возможных угроз безопасности Украины.

25 февраля запланировано заслушать в парламенте информацию председателя СБУ о расследовании сообщений о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Постановление вступает в силу со дня ее принятия.