Рано праздновать

Плохой мир всегда лучше хорошей войны. Потому компромисс между властью и оппозицией, даже такой корявый, лучше, чем снайперы на крышах в центре Киева.

Политические договоренности такого рода никогда не бывают прозрачными до конца, а дьявол, как известно, кроется в деталях. Стало быть, говорить сегодня о безоговорочной победе рано. И, учитывая, что знаковые голосования в Верховной Раде проходили в тот же день, когда и первые похороны погибших на Майдане, некорректно. Поэтому, если у кого-то из депутатского корпуса вдруг закружилась голова от успеха, – не спешите ликовать.

Возвращение к парламентско-президентской республике по Конституции 2004 года – это еще не смена системы. И не панацея. Вряд ли на завтрашнем съезде в Харькове депутаты всех уровней юго-восточных областей Украины и АР Крым под предводительством губернатора Харьковщины Михаила Добкина обойдут вниманием тему федерализации страны. Зрелые политики не должны отмахиваться от таких мнений. Даже если это – дешевое повторение попытки создать Юго-Восточную Украинскую Автономную Республику (укр. Південно-Східна Українська Автономна Республіка, ПіСУАР) и сепаратизм.

Также Конституция-2004 не снимает проблемы частой недееспособности парламента. Особенно, если брать в расчет тот факт, что Верховная Рада, в общем-то, не понесла никаких потерь, и намерена работать в нынешнем составе до осени 2017 года.

Да, фракция Партии регионов посыпалась как карточный домик. Да, эти люди сегодня стали перебежчиками. Проще говоря, «тушками». Теми самыми, против которых так рьяно боролась оппозиция в прошлом созыве Верховной Рады. Никаких гарантий тому, что новоиспеченные «тушки» не будут в будущем снова менять своих взглядов в зависимости от того, с какой стороны (ЕС или РФ) дует ветер, нет. Как нет и уверенности, что «партнеры» от ПР и «Батькивщины» не «кинут» друг друга. По некоторым данным, глава Администрации Президента Андрей Клюев и экс-премьер Юлия Тимошенко договорились, что не «кинут». Но, разве все уже забыли судьбу широкой коалиции в составе Партии регионов и БЮТ в 2009 году? Или забыли, что произошло это в аккурат перед началом президентской гонки-2010?

Собственно, о президентских выборах. Досрочных. Сегодня под куполом мало кто вспомнил, что ждать до декабря, чтобы переизбрать главу государства, даже опираясь на текст договоренностей, не обязательно и даже опасно. Причин тому – несколько.

Первая и главная – Майдан. Украинцы уже завтра утром, по слова представителей «Правого сектора», напомнят оппозиции, что их ключевым требованием были немедленные перевыборы президента и парламента. И что люди удерживали Майдан три месяца и гибли под снайперскими пулями вовсе не для того, чтобы праздновать такую «победу». В их глазах «лидеры» оппозиции, да и оппозиционеры вообще – мало чем отличаются от нынешней власти. И еще меньшим отличались, пока сами не пошли на Майдан таскать шины под снайперскими пулями.

Ведь, в остальном, сегодняшние (или уже – вчерашние) оппозиционеры также прекрасно знают вкус непрозрачных тендеров, бюджетного распила, коррупции. Тем более, что некоторые из тех, кто нынче выходит с пламенными речами на сцену Майдана – совсем недавно также были властью. И не сделали ничего, чтобы, например, очистить милицию от тех, кто, не важно – по приказу или из удовольствия – будет стрелять в собственный народ.

Кроме того, виновные в том, что Украина умылась кровью, не наказаны. Отставка и.о. министра МВД Виталия Захарченко, конечно, достижение. Но этого не достаточно.

Второй причиной является сам текст соглашения, в котором черным по белому написано, что «президентские выборы будут проведены сразу после принятия новой Конституции, но не позже декабря 2014 года». Учитывая, что, в случае надобности, парламентские юристы могут трактовать любую строчку любого закона так, как захочется заказчику трактовки – народ тонко чувствует запах подвоха.

Третья опасность в затягивании перевыборов президента до декабря таится в самом составе объединенной оппозиции. Ни для кого ведь не секрет, что триединой она не является и каждый «лидер» питает надежды на выход во второй тур. Второй тур – против Януковича?..

Да, и не будем забывать, что до декабря «правительство национального доверия», сформированное широкой (но вряд ли стабильной) парламентской коалицией, может растерять народное доверие. А это вряд ли будет способствовать росту рейтингов потенциальных кандидатов в президенты, отличных от нынешнего. Да и коалиция при таком положении дел может переформатироваться. И, не дай Бог, к декабрю парламент вновь придет к выводу, что никто не справится с премьерской ношей лучше, чем проверенный Николай Азаров…

Между делом, стоит отметить – главный удар по рейтингам «лидеров» оппозиции может сделать, строго говоря, экс-премьер Юлия Тимошенко, которая, после принятых сегодня изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, вероятно, выйдет на свободу. Нет сомнений, что стараниями некоторых, пока еще влиятельных, регионалов, а также части незаинтересованных освобождать Юлию Владимировну в рядах оппозиции, леди Ю не получит полной реабилитации. Поэтому, скорее всего, президентские выборы не станут ее «звездным часом». Но также нет сомнений, что экс-премьер сделает все, чтобы добавить соли в раны всем амбициозным соратникам. Пойдет ли все это на пользу Украине? Вряд ли.

Поэтому, не стоит спешить. Плохой мир всегда лучше хорошей войны, но до победы-то пока еще ой как далеко…

Татьяна Урбанская