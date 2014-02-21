В Одессе активисты Майдана заявляют о преследовании милицией

В Одессе активисты Майдана заявляют о преследовании со стороны милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одессе», в частности, активистка из Одессы Надежда Яшан сегодня ночью вернулась из Киева, где она оказывала помощь раненым в медпункте Михайловского Златоверхого монастыря.

«Надежда рассказала, что сегодня утром к ней домой приехала милиция: «Сегодня ровно в 7 утра раздался звонок в дверь. Двое в штатском. Я не открыла. Возле дома стояли два автомобиля с мигалками. На улице милиция. Возле подъезда милиционер с собакой», - сообщили в пресс-службе.

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Яшан также беспокоится за своего ребенка. «Вчера около восьми вечера мой сын возвращался с дополнительных заданий. Сразу за ним пошли двое. Он побежал. Они тоже за ним. Ребенок чуть не попал под колеса автомобиля на дороге. И только запрыгнув в первую попавшую маршрутку, он смог избавиться от них. Что происходит?», - цитирует пресс-служба активистку.

«Милиция вернулась второй раз в 11.00. Надежда Яшан дверь им не открыла. Мы призываем сотрудников милиции остановить преследование активистов Евромайдана. В Киеве милиция переходит на сторону народа…», - заявили в пресс-службе.