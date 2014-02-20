Польша считает реальной гражданскую войну в Украине

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Читайте такжеЯнукович выразил готовность провести досрочные выборы - премьер Польши

”События сегодняшней ночи, сегодняшнего утра показывают, что этот худший сценарий, которого мы боялись, а именно гражданской войны, очень реален”, - сказал он, комментируя последние события в Украине.

Туск назвал очень важным в этой ситуации солидарность всех политических сил в Польше по делу Украины, отметив, что все это осознают.

Читайте такжеГлава МИД Польши едет в Киев

”Все говорили одним голосом, что касается необходимости создания общего польского фронта и совместного участия”, - сказал он, рассказывая о своей сегодняшней встрече с представителями оппозиции, депутатами европейского парламента и экс-президентом Александром Квасьневским и известным польским политиком Влодзимежем Цимошевичем, на которой обсуждалась ситуация в Украине.

Туск также призвал поляков зажечь завтра в 20.00 польского времени (21.00 по Киеву) свечу в знак солидарности с украинцами и таким образом тоже почтить память погибших.