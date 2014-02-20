Царев обвинил Москву в провальной пропаганде среди украинцев

Об этом он заявил в студии канала Россия-24, куда прибыл сразу после приезда в Москву, сообщают Вести.

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"На протяжении 20 лет ежедневно работают неправительственные организации (западные - ред). И представляете насколько им тяжело было доказать братским народам о том, что рядом через границу при общей истории, общих родственниках живут враги. А ведь за 20 лет последовательно так и сделано. Вы представьте себе, насколько вы плохо работали! Имея почти 10 млн русских и большинство населения в городах русскоязычных, вы не можете сегодня с Украиной говорить о Таможенном Союзе. У вас нулевое влияние!" - сказал Олег Царев. По его словам, это происходит потому что Москва ничего не делает на протяжении многих лет.

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"Вы не тратили никаких сил, никаких средств. Если в ЕС есть отдельная статья в бюджете на популяризацию действий ЕС, то в Таможенном Союзе этого нет. Вы прячетесь исключительно только за ширму невмешательства. Чтоб не сказали, что вы плохие. Да лучше пускай скажут, что вы сильные и с вами нужно считаться. Вы только используете русских и русскоязычны в политических целях, когда влияете на то, как они проголосуют, но забываете сразу же после того как использовали. Это неправильно", - заявил Царев.