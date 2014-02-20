Сегодня на Майдане убили журналиста Игоря Костенко

Как сообщает издание SportAtlantic, возле Октябрьского дворца в Киеве опознали тело одного из погибших. Им оказался 22-летний студент-географ Костенко, уроженец Тернопольской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве противостояние между милицией и митингующими обострилось.

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Снайперы начали расстреливать людей на Майдане. По данным пресс-службы ВО «Свобода», погибли более 60 человек.

Администрация Президента и лидеры оппозиции обвинили друг друга в нарушении договоренности о перемирии.

В МВД заявили, что выдали милиционерам огнестрельное оружие, и они имеют право его применять.

Департамент здравоохранения КГГА сообщил, что по состоянию на 15.00 20 февраля за период с 18 февраля в заведения здравоохранения за медицинской помощью обратился 551 участник массовых мероприятий, которые происходят в центре столицы. Госпитализированы 332 чел.

По состоянию на 15.00 в бюро судебно-медицинской экспертизы доставлено 67 трупов.

С конца ноября 2013, то есть с начала политического кризиса, в Украине пострадали более 167 журналистов.