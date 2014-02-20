Яценюк призвал всех депутатов принять участие в экстренном заседании ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании ВР.

Читайте такжеВ ВР зарегистрировались 227 депутатов, заседание возобновлено

“Я обращаюсь к народным депутатам фракции Партии регионов: кто готов спасти страну, приезжайте немедленно в сессионный зал и решайте судьбу страны”, - сказал Яценюк.

Кроме того, он прибавил, что вся ответственность за насилие в стране лежат персонально на Президенте Викторе Януковичу и его правительстве.

В свою очередь лидер фракции ВО “Свобода” Олег Тягнибок отметил, что в первую очередь сегодня депутаты должны вернуть действие Конституции 2004 года. По его словам, это позволит немедленно остановить кровопролитие в стране.

Читайте такжеДепутаты начали официальную процедуру регистрации на экстренное заседание ВР

Как сообщал УНИАН, экстренное заседание ВР ведет вице-спикер парламента Руслан Кошулинский. В сессионном зале зарегистрировались 227 народных депутатов.

Сегодня 20 февраля, народный депутат от Партии регионов, который имеет неформальное влияние на несколько десятков парламентариев из фракции ПР, Сергей Тигипко заявил о формировании внутри фракции Партии регионов антикризисной депутатской группы для урегулирования политического кризиса в стране.