Депутаты начали официальную процедуру регистрации на экстренное заседание ВР

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим на трибуне ВР они проводили так называемую предварителную регистрацию.

По словам депутата от «УДАРа» Валентина Наливайченко, официальная регистрация необходима для того, чтобы соблюдать все процедуры при подготовке к пленарному заседанию ВР.

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Следует отметить также, что в парламент продолжают прибывать народные депутаты, в частности от Партии регионов. Среди прочих «регионалов» корреспондент УНИАН видел депутатов Ярослава Москаленко и Александра Кузьмука.

И оппозиционные, и провластные народные депутаты, присутствующие на данный момент в парламенте, надеются, что на заседание соберутся не менее 226 коллег, и заседание можно будет открыть.

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Как сообщал УНИАН, система «Рада» в парламенте не работает.