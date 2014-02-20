"Беркутовцами" из регионов никто не управляет - документ

Об этом политик заявил в эфире Громадського ТВ, пишет Gazeta.ua.

"23 ноября в органы внутренних дел пришла телеграмма за подписью заместителя министра МВД Ратушняка, что "Беркут" таких-то областей должен прибыть в сад центрального парка культуры и отдыха Киева (Мариинский парк).

То есть бойцы поступили в подчинение директору парка, потому что министерство не хочет брать на себя ответственность. Они уже натворили столько дел, что министерство внутренних дел, министр, его заместитель отказались от "Беркута".

И если Беркут сегодня так горячо служит им, пусть они понимают, что они уже их кинули. Они сказали: мы их не знаем, мы их в глаза не видели. И где они из регионов здесь взялись - черт его знает. Кто их сюда поприглашал? И тому подобное" , - рассказал Москаль.

Кроме того, нардеп сообщил, что силовики используют против активистов новые свето-шумовые гранаты из России, которые являются мощнее отечественных и используются в антитеррористических операциях.

"Это гранаты, которые еще не растаможены, не прошли техническую сертификацию. Это то, что они дополнили постановлением Кабинета министров и закупили ряд гранат свето-шумовых у Российской Федерации, которые использовались при проведении антитеррористических операций, а не против мирных митингующих.

Они имеют большую силу. Они гремят, все киевляне, которые смотрели телевизор, слышали канонаду этих гранат. Они имеют и запугивающее и поражающее действие, так как осколки разлетаются.

И самое главное, что гранату запрещено бросать ближе, чем за 2 метра от человека. Они бросают в толпу, отрывают фаланги, конечности, ранят. Им это совершенно по барабану, потому что вы видите: они не наши, мы их не инструктировали и мы их не знаем", - сказал нардеп.