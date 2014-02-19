Тимошенко: мы не будем достойны памяти погибших, если бесславно сдадимся

Об этом говорится в ее обращении к украинскому народу, переданном УНИАН.

«Сейчас, за каждого убитого или искалеченного человека Янукович несет личную моральную ответственность, а со временем будет нести и уголовную.

Я оплакиваю вместе с вами каждого погибшего человека, который своей жизнью в бою прикрыл всех нас от диктатуры. Погибнув они передали дело борьбы каждому из нас. Передали не народу в общем, не обществу в целом, а персонально каждому, кто считает себя человеком. Мы не будем достойны их памяти, если бесславно сдадимся», - отмечается в обращении.

«Какой страшная боль видеть, что именно тот, кто лично убивал людей своими приказами, теперь бесстыдно объявляет по ним День скорби. Диктатор сначала жестко убивает непокорных, а потом - иезуитски их ”оплакивает”.

К гибели людей привели не только извращенные амбиции Януковича, но и бесперспективные переговоры с диктатурой, которые не были и не могли быть эффективными, и в которые не верит большинство людей», - говорится в обращении.

Экс-премьер-министр также отмечает, что «в процессе переговоров Янукович никогда не превратится в демократа, а лишь выторгует себе время, чтобы укрепиться, а потом пролить еще больше украинской крови».

«Наш долг перед погибшими, замученным, заключенными и их семьями, наш долг перед современными и будущими поколениями - ликвидировать диктатуру именно сейчас и навсегда.

Если мы этого не сделаем сегодня, вследствие своей слабодушия, то завтра нашим детям и внукам вместо нас придется снова класть жизни и снова проливать кровь в неравной борьбе против диктатуры, потому что она не пойдет по собственному желанию. Готовы ли мы оставить нашим детям эту работу?

Если мы отступим сейчас, война возобновится в 2015 году во время фальсификации следующих президентских выборов и будет значительно жестче, чем сегодня», - отмечает Тимошенко.

Она также обращается к лидерам оппозиции и ключевых авторитетных представителей украинской интеллигенции с просьбой «немедленно сформировать делегацию высокого уровня для участия в завтрашнем совещании министров иностранных дел ЕС и всеми возможными силами убедить европейских лидеров найти правовой путь для открытия производства в Международном уголовном суде в Гааге персонально против Януковича ».

Тимошенко также убеждена, что «одним из правовых путей возбуждения дела в Международном уголовном суде против Януковича может быть обращение в этот суд тех стран, граждане которых пострадали от агрессии правящего режима во время силовых действий против мирных людей на Майдане. Кроме того, наша делегация должна добиться немедленного направления в Украину международной судебно-медицинской экспертизы и установления факта смертей и ранений мирных граждан от огнестрельного оружия и других инструментов насилия».

Обращаясь к украинцам, Тимошенко просит «не отступать и не сдаваться».