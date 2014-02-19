Количество погибших в центре Киева возросло до 26 человек

Об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минздрава.

Она назвала данные о 388 пострадавших, из которых были госпитализированы 263 участника массовых акций в центре столицы.

Говоря о пострадавших работниках МВД, Богатырева сообщила, что во время столкновений, которые начались вчера в Киеве, травмы разной степени тяжести получил 371 работник милиции и военнослужащий внутренних войск. Более 60 правоохранителей получили черепно-мозговые травмы, 74 человека находятся в медицинских заведениях с огнестрельными ранениями. Десять сотрудников МВД погибли, двое из них - работники ГАИ, которые были застрелены во время выполнения служебных обязанностей.

Богатырева сообщила, что для предоставления медицинской помощи участникам массовых акций в Киеве в более чем 20 лечебных заведениях было развернуто более 1140 коек (в городских клинических больницах № 2, 6, 9, 12, 17, 18, больнице скорой медицинской помощи, Александровской больнице, Центре микрохирургии глаза и других).

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Также были задействованы все научно-исследовательские институты Национальной академии медицинских наук с привлечением высококвалифицированных узкопрофильных специалистов для предоставления медицинской помощи пострадавшим.

Министр заверила, что профессиональность медиков и их количество позволяют справиться с ситуацией, которая сложилась в результате столкновений в центре Киева.

По ее информации, город Киев обслуживают 149 бригад экстренной медицинской помощи. Дополнительно прошлой ночью на линию было выведено еще 20 резервных карет. На протяжении минувших суток в центре Киева было сконцентрировано 70 бригад скорой. Все они работают усиленным составом медицинского персонала и обеспечены всеми необходимыми лекарствами и профилактическими средствами.

«За прошедшее время ни одной жалобы на несвоевременность предоставления или отказ в предоставлении медицинской помощи не поступало. Это говорит о том, что медики города Киева, хотя и работают в напряженном и чрезвычайно ответственном режиме, делают это на высоком профессиональном уровне», – подчеркнула Богатырева.

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Министр также обратила внимание на то, что совместно с городской властью Министерству удалось обеспечить в полном объеме необходимыми лекарствами и перевязочным материалом всех, кто в этом нуждается. «Сегодня стопроцентно обеспечены всеми необходимыми материалами для иммунопрофилактики те, кто получил повреждения. Взаимодействие между всеми заведениями здравоохранения происходит в круглосуточном режиме, и ни одного сбоя не зафиксировано», – добавила министр.

Между тем в Департаменте здравоохранения КГГА только что проинформировали, что по состоянию на 18:00 19 февраля за медицинской помощью обратились 426 участников акций протеста. Теперь на стационарном лечении в заведениях здравоохранения с разными травмами и повреждениями, огнестрельными ранениями и ожогами находятся 277 участников массовых мероприятий.