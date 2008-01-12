Если ВР отменит неприкосновенность депутатов, прокуратура поступит по закону
14:14, 12 января 2008Политика
938
Об этом заявил Генпрокурор
Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что Генпрокуратура будет действовать соответствующим образом в случае, если Верховная Рада отменит депутатскую неприкосновенность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
А.МЕДВЕДЬКО отметил, что это является личным правом политиков, однако если соответствующий закон будет принят, то Генпрокуратура примет его к исполнению.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter