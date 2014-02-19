Завтра Янукович встретится с главами МИД Польши, Франции и Германии
После встречи с Януковичем министры сразу направятся в Брюссель - на внеочередное заседание Совета ЕС, посвященное Украине.
Министры иностранных дел Польши, Франции и Германии завтра утром в Киеве проведут встречу с Президентом Виктором Януковичем.
Об этом сообщает РАР со ссылкой на пресс-секретаря польского МИД Марчина Войчеховського.
”Визит состоится в рамках Веймарского треугольника, в Киеве к министру (иностранных дел Польши Радославу) Сикорскому присоединятся главы МИД Германии и Франции. Планируются встречи на высшем уровне с представителями украинской власти и оппозиции”, - сказал пресс-секретарь.
Читайте такжеУ Януковича кровь на руках - МИД Швеции
Войчеховский отметил, что на сегодня подтверждены встречи министров с Януковичем и министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой.
После завтрашних встреч министры сразу отправится в Брюссель, где состоится внеочередное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, посвященное Украине.