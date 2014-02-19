Завтра Янукович встретится с главами МИД Польши, Франции и Германии

Министры иностранных дел Польши, Франции и Германии завтра утром в Киеве проведут встречу с Президентом Виктором Януковичем.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на пресс-секретаря польского МИД Марчина Войчеховського.

”Визит состоится в рамках Веймарского треугольника, в Киеве к министру (иностранных дел Польши Радославу) Сикорскому присоединятся главы МИД Германии и Франции. Планируются встречи на высшем уровне с представителями украинской власти и оппозиции”, - сказал пресс-секретарь.

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Войчеховский отметил, что на сегодня подтверждены встречи министров с Януковичем и министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой.

После завтрашних встреч министры сразу отправится в Брюссель, где состоится внеочередное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, посвященное Украине.