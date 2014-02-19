В Борисполе митингующие перекрыли дорогу, чтобы помешать титушкам попасть в Киев - милиция

Об этом сообщили УНИАН в Бориспольском горотделе ГУМВД Украины в Киевской области.

Как отмечается в сообщении, «в Борисполе около трехсот агрессивно настроенных молодых людей в масках и с бейсбольными битами пытаются перекрывать главную дорогу города. Людской поток, который непрерывно движется по пешеходному переходу, блокирует путь в столицу. Активисты останавливают автобусы и маршрутки, особенно с государственными номерными знаками из других регионов, объясняя это желанием не допустить доставку так называемых «титушек» на Евромайдан».

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