Польша готова принять беженцев из Украины - Туск

Польская власть готова к тому, чтобы принять пострадавших во время последних столкновений в Киеве и возможных беженцев из Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом заявил глава правительства Польши Дональд Туск в Сейме.

”Есть большое количество мест в больницах Министерства внутренних дел, также зарезервированы места в больницах Министерства обороны. Мы подготовлены к тому, чтобы принять большее количество пострадавших”, - сказал он.

По словам премьера Польши, также власти приграничных с Украиной воеводств готовы к ”черному сценарию”, который ”в каком-то смысле” сейчас имеет место.

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”Мы в постоянном контакте со службами так, чтобы пострадавшие, раненые, а также возможные беженцы получили хорошо подготовленные места. Польша хорошо подготовлена к такой возможности”, - сказал Туск.

Он напомнил, что в польских больницах находятся 11 пострадавших украинцев.

Туск добавил, что ранее обсуждал возможность принятия пострадавших украинцев с лидерами других государств Вышеградской четверки, в которую входят Чехия, Венгрия и Словакия. Два последних государства, как и Польша, являются непосредственными западными соседями Украины.