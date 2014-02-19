События в Киеве являются ”результатом политики попустительства со стороны” западных политиков - МИД РФ

Об этом сообщает официальный сайт МИД РФ.

”Вновь резко обострилась обстановка в центре Киева. Боевики, которых оппозиционные лидеры призывали к так называемому «мирному наступлению», избивают и забрасывают камнями правоохранителей, поджигают автомашины, разорили аптеку, напали на штаб-квартиру Партии регионов, заблокировали здание Верховной Рады. Депутатам предъявляются ультимативные требования. Оппозиция ситуацию в своих рядах уже не контролирует. Налицо откровенное надругательство над правопорядком, да и просто здравым смыслом”, - сказано в заявлении.

Ведомство отмечает, что ”происходящее является прямым результатом политики попустительства со стороны тех западных политиков и европейских структур, которые с самого начала кризиса закрывают глаза на агрессивные действия радикальных сил на Украине, тем самым поощряя их к эскалации и провокациям по отношению к законной власти”.

МИД РФ призвал украинскую оппозицию отказаться от угроз и ультиматумов и наладить содержательный диалог с властью с целью поиска путей вывода страны из глубокого кризиса.