США назначили Януковича главным ответственным за происходящее в Украине

Об этом он сказал журналисту ZN.UA по окончании первого раунда переговоров.

"С этого момента США считают Януковича ответственным за все происходящее в Украине", - сказал посол.

По его словам, второй раунд переговоров будет продолжен позже.

Пайетт сообщил, что США рассматривают возможность расширения санкций к отдельным украинским чиновникам в дополнение к визовым ограничениям, введенным после силового разгона Майдана в ноябре и декабре.

В то же время он отметил, что в настоящее время основой задачей является прекращение силового противостояния в Киеве.

Пайетт также подтвердил информацию о телефонных переговорах вице-президента США Джо Байдена с украинским Президентом Виктором Януковичем, отказавшись при этом уточнять содержание разговора.