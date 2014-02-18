США назначили Януковича главным ответственным за происходящее в Украине
Посол США в Киеве Джеффри Пайетт провел переговоры с руководством МИД Украины.
Об этом он сказал журналисту ZN.UA по окончании первого раунда переговоров.
"С этого момента США считают Януковича ответственным за все происходящее в Украине", - сказал посол.
По его словам, второй раунд переговоров будет продолжен позже.
Пайетт сообщил, что США рассматривают возможность расширения санкций к отдельным украинским чиновникам в дополнение к визовым ограничениям, введенным после силового разгона Майдана в ноябре и декабре.
В то же время он отметил, что в настоящее время основой задачей является прекращение силового противостояния в Киеве.
Пайетт также подтвердил информацию о телефонных переговорах вице-президента США Джо Байдена с украинским Президентом Виктором Януковичем, отказавшись при этом уточнять содержание разговора.