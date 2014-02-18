В больницу скорой помощи привозят сотни раненных активистов, там дежурят волонтеры и милиция

На месте присутствуют больше сотни активистов. Кроме того, у входа дежурят медволонтеры с Майдана. Они записывают данные прибывающих раненых - чтобы на случай задержания знать, что с ними случилось.

Около ста активистов на входе со своими машинами развозят по домам тех, кому уже оказали первую помощь, чтобы их не задержала милиция. По словам активистов, на втором этаже БСП присутствует группа милиционеров в составе около 15 человек. Активисты подозревают, что они отслеживают всех прибывших раненных активистов для того, чтобы впоследствии провести их задержание.

Волонтеры просят людей, у которых есть свои машины не оставаться равнодушными и помогать развозить по домам пострадавших, которым нет прямой необходимости оставаться в больнице.