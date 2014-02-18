Генсек ООН призвал власть и оппозицию к возобновлению «искреннего диалога»

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека Мартин Несирки, передает РИА Новости.

Читайте такжеСША рассматривает возможность санкций в ответ на насилие в Киеве - Пайетт

”Генеральный секретарь крайне озабочен поступившими сегодня сообщениями о возобновлении насилия и гибели людей”, - сказал Несирки.

Читайте такжеЭштон выразила обеспокоенность событиями в Киеве

По его словам, Пан Ги Мун призвал все стороны ”действовать сдержано” и ”возобновить искренний диалог между всеми сторонами, чтобы достичь результатов как можно скорее”.