Генсек ООН призвал власть и оппозицию к возобновлению «искреннего диалога»
21:43, 18 февраля 2014Политика
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти и оппозицию Украины к сдержанности и возобновлению «искреннего диалога».
Пан Ги Мун
Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека Мартин Несирки, передает РИА Новости.
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”Генеральный секретарь крайне озабочен поступившими сегодня сообщениями о возобновлении насилия и гибели людей”, - сказал Несирки.
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По его словам, Пан Ги Мун призвал все стороны ”действовать сдержано” и ”возобновить искренний диалог между всеми сторонами, чтобы достичь результатов как можно скорее”.
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