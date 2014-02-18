Эштон выразила обеспокоенность событиями в Киеве
17:43, 18 февраля 2014Политика
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Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон выразила обеспокоенность развитием ситуации в Украине и осудила насилие - в том числе против общественных и партийных зданий в Киеве.
Эштон осуждает насилие в Киеве / Фото : REUTERS
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Эштон, распространенном Европейской Службой внешнего воздействия.
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"Я глубоко обеспокоена этим новым насилием в Киеве и сообщениями о жертвах. Я осуждаю насилие - включая против общественных и партийных помещений", - говорится в заявлении Верховного представителя ЕС.
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Она также призвала к возобновлению политического процесса в Украине в стенах Верховной Рады.
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