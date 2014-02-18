На Институтской «Беркут» подошел к последней баррикаде перед Майданом
16:19, 18 февраля 2014Политика
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Бойцы спецподразделения «Беркут» спустились вниз по Институтской к последней баррикаде, которая отделяет их от территории Майдана.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, спецназовцы активно применяют к митингующим свето-шумовые гранаты и стреляют резиновыми пулями.
В то же время около 5 тыс. митингующих перегруппировываются за баррикадой, готовясь дать отпор “Беркуту”.
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