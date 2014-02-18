На Институтской «Беркут» подошел к последней баррикаде перед Майданом

Как передает корреспондент УНИАН, спецназовцы активно применяют к митингующим свето-шумовые гранаты и стреляют резиновыми пулями.

В то же время около 5 тыс. митингующих перегруппировываются за баррикадой, готовясь дать отпор “Беркуту”.