Армия грозит "соответствующим реагированием" на захват Дома офицеров

"Действия протестующих, которые сегодня, 18 февраля, в Киеве осуществили захват помещения Центрального дома офицеров Вооруженных Сил Украины, являются незаконными и должны быть немедленно прекращены!", - говорится в сообщении МОУ.

Читайте такжеНа Институтской Беркут с крыши бросает в митингующих шифер, все затянуто черным дымомЦентральный дом офицеров является воинской частью, подчиненной Министерству обороны Украины. Деятельность учреждения регламентируется соответствующим законодательством Украины.

Центральный дом офицеров осуществляет свою деятельность в интересах военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины, ветеранов военной службы и членов их семей.

Руководство Министерства обороны Украины неоднократно заявляло о невозможности вовлечения Вооруженных Сил Украины в политический конфликт.

Своими действиями по захвату воинской части ВС Украины протестующие провоцируют соответствующее реагирование со стороны Министерства обороны Украины.

Руководство Министерства обороны Украины требует от протестующих немедленно освободить Центральный дом офицеров Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем воздержаться от действий, которые носят провокационный характер и могут привести к обострению ситуации.