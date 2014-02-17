На улице Грушевского возобновили пешеходное движение

Пешеходное движение по улице Грушевского возобновлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявляют бойцы Внутренних войск МВД, которые стоят в оцеплении на улице Грушевского.

В разговорах с журналистами они утверждают, что пропускают гражданских лиц в сторону Кабинета министров, если те не имеют при себе палок, шлемов и т.п.

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Вместе с тем, милиционеры отмечают, что не получали приказ снять оцепление с улицы Грушевского, поскольку митингующие также не прекратили блокирование и не разобрали свои баррикады.

Со стороны митингующих в баррикадах сделан проход шириной около 3 м, огражденный вдоль мешками с песком. Также в случае необходимости митингующие могут полностью перекрыть проход по улице Грушевского металлическими воротами, которые они соорудили накануне.

Фотогалерея "Вид на обновленные баррикады на Грушевского с высоты птичьего полета"